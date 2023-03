Exploit belge en Volley : Roulers à... deux sets de remporter une Coupe d'Europe !

Exploit XXL réalisé par le club de Roulers en Volley-Ball ! Alors que le club belge affrontait Modène lors de la finale aller de la Coupe CEV, la 2e plus grande compétition européenne après la Ligue des Champions, il a frappé un énorme coup en empochant les trois manches en terres italiennes : 21-25, 23-25, 21-25.

Un succès plantureux qui était loin d'être garanti tant l'adversaire, Modène, club le plus titré de l'histoire du championnat italien, est un club d'un gros calibre. Mais un premier set réussi, notamment grâce à une absence de faute et une certaine justesse en attaque, ont permis aux Belges d'engranger de la confiance pour filer en tête (21-25).

La seconde manche, plus disputée, sera du même acabit: grâce à la distribution de D'Hulst, et à la puissance de Kukartsev et Verhanneman, les deux valeurs sûres de la saison, les Roulariens l'ont emporté (23-25).

Restait alors à parachever le travail, et à garder la tête froide dans le money-time du 3e set. Le point du K.O tombera finalement sur un ace de Kukartsev (21-25).

Grâce à cette victoire retentissante, Roulers fait un grand pas vers le titre européen. Il suffira de remporter... deux sets à domicile pour soulever le trophée. Gigantesque !