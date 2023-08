L’école d’Arts Sasasa réveille l’humoriste qui sommeille en vous. L’institution organise des cours d’humour et de stand-up. Le but ? "S’exercer à écrire et raconter des choses drôles à travers des sketchs, cours récits, jeux, chroniques…" peut-on lire sur leur site web.

La bonne nouvelle : ils sont ouverts à toutes et tous. Que vous soyez novice en la matière, que vous ayez un projet précis en tête ou non, ces cours vous accompagneront en abordant notamment : les techniques d’écriture humoristique, les techniques de mouvements scéniques, des séances d’improvisations, des visualisations et analyses de sketch, etc.

Infos pratiques :

Lieu : Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique.

Date : à partir du 18 septembre jusqu’au 11 décembre 2023.

Horaires : le lundi de 18h00 à 19h30.

Concrètement : 11 séances de 1h30 n’attendent que vous.

Prix : 290€.

Inscriptions et plus d’infos : c’est par ici que ça se passe.

Bon à savoir : Sasasa propose toute une série de cours du soir originaux : la création de jeux de société, des cours d’astrologie, la création d’une BD, le cours 'école du dos' etc. L’école est implantée à Bruxelles, à Namur et à Ottignies-Louvain-la-Neuve. N’hésitez pas à aller jeter un œil sur le site web de l’école ainsi que sur la page Facebook.