Expérimentation animale : manifestation à Liège contre le test de nage forcée

"De la barbarie"

"A l’Université de Liège, des tests de nage forcée jusqu’à épuisement sont encore menés" s’insurge Solange T’Kint de l’association suppression des expériences sur l’animal. "Ces tests ont été abandonnés comme inutiles par quinze firmes pharmaceutiques et ça se pratique toujours à l’Université de Liège. Et ce sont des tests qui sont vraiment de la barbarie."

Quelle est cette expérience ? Il s’agit de tester des antidépresseurs. Des souris sont placées dans de l’eau tiède. La souris qui se laisse flotter est celle qui ne va pas bien. Celle qui nage a un comportement normal. Si celle qui se laisse flotter se met à nager après avoir reçu le médicament, c’est que l’antidépresseur est efficace.

"Zéro souffrance animale"

"L’animal nage six minutes maximum ou se laisse flotter" explique le Professeur Pierre Drion de la faculté de médecine*. "Nous avons besoin d’avoir obligatoirement des animaux en parfaite condition de santé, physique et psychique. Et donc, il y a zéro souffrance animale. C’est de l’intox."

"Par la suite" reprend Solange T’Kint, "ces souris sont mises à mort pour étudier leur cerveau. Qu’est-ce que c’est pour des tests, on se le demande, à quoi est-ce que ça sert ?" Le professeur Pierre Drion rétorque que ce test "très classique, utilisé pour tester l’anxiété et la dépression est très fiable et permet, notamment dans les cas de guerre, de vérifier si certaines molécules peuvent aider l’être humain à se sentir mieux".

Souris réchauffées et pour certaines euthanasiées

Au bout de l’expérience, les souris sont placées dans un caisson pour les réchauffer. Certaines sont en effet euthanasiées par la suite pour étudier leur cerveau. Ce n’est pas le cas pour toutes les souris utilisées pour l’expérience précise l’Université qui ajoute que la législation a changé : il n’est désormais plus obligatoire d’euthanasier les animaux ayant participé à une expérience scientifique.

* Secrétaire de la Commission d’éthique de l’utilisation des animaux auprès de l’Université et titulaire du cours d’éthique en recherche en faculté de médecine (Sc. Biomédicales)