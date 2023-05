Expérience originale à Neupré : un dîner au milieu d’un lac dans un cadre sublime

L’expérience est assez chère. Il faudra compter 169 euros par personne pour un repas. Mais ce prix contient les mises en bouche, deux entrées, deux plats, un entremets et un dessert, toutes les boissons à volonté, de l’apéritif au café, en passant par l’eau et les vins. C’est plus cher qu’un restaurant classique, mais c’est aussi une expérience complète et originale.

Les réservations se font sur le site de "Dinner on the lake". Le concept est installé à Neupré mais aussi Dilbeek, Lochristi et Anvers. C’est ouvert à midi et le soir entre vendredi et dimanche, et tous les soirs de la semaine jusqu’au 1er octobre.