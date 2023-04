"Expéditions d’Égypte", une exposition à voir au Musée d’Art & Histoire du 31 mars au 1er octobre 2023

L’exposition est divisée en huit sections chronologiques qui guident les visiteurs à travers deux siècles d’histoire.

Le récit commence au XIXe siècle, alors que les milieux diplomatiques et industriels belges s’intéressent de plus en plus à l’Égypte, qui occupe alors une place centrale dans la politique internationale et l’expansion économique mondiale.

Les premiers objets égyptiens de la collection sont principalement des dons privés ou des cadeaux diplomatiques.

Viennent ensuite d’autres ajouts importants à la collection, dont les objets amenés d’Égypte par Léopold, duc de Brabant, futur Léopold II, et l’ensemble exceptionnel de cercueils du refuge sacerdotal de Deir el-Bahari, visibles pour la première fois depuis leur restauration.