"Expéditions d’Égypte", un flash-back au pays des Pharaons à voir au Musée Art & Histoire

"Expéditions d’Égypte" c’est un voyage en deux temps: celui de l’extraordinaire civilisation égyptienne, il y a 5 mille ans et celui des archéologues, des marchands et des collectionneurs il y a deux siècles et jusqu’à aujourd’hui. Avec 12.000 objets et groupes d’objets, le Musée Art et Histoire peut s’enorgueillir de posséder une des plus prestigieuses collections égyptienne au monde. " Expédition d’Égypte" nous montre quelques joyaux et déroule le fil chronologique de la collection à travers les personnalités qui l’ont constituée et développée au fil du temps.