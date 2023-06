Expéditions d’Égypte : la restauration des cercueils, un retour à la vie

La collection a été constituée dès le 19e siècle par des cadeaux diplomatiques, des dons privés de voyageurs ou de collectionneurs, les objets rapportés par le futur Léopold II, les dons de l’Égypte elle-même (comme les cercueils et objets issus de la cachette des prêtres de Deir El Bahari) ou encore les nombreuses acquisitions réalisées par Jean Capart.

Réécoutez ici notre émission du 30 juillet 2022 consacrée à Jean Capart, et à son biographe Jean-Michel Bruffaerts.

L’exposition propose aussi une sélection de photos d’archives révélées par le projet scientifique " Sura, Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels " (Belspo) et des interventions artistiques signée Sara Sallam, artiste contemporaine égyptienne.

Cette exposition est l’aboutissement du projet de recherche Pyramids & Progress, auquel nous avions consacré une émission à réécouter ici.