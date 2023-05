Expédition Nanok : les réseaux sociaux au service de la science

Sur internet, l’exploration est devenue un vrai business et certains parviennent même à en vivre. Mais pourquoi cela fonctionne tant sur les réseaux sociaux ?

Gilles Denis tend à nous dire que l’aventure est très visuelle et que l’on s’imagine les difficultés assez vite, ce qui est très marquant.

“Je crois que les gens ont vite tendance à s’imaginer dans cette situation et à prendre des leçons de vie pour eux-mêmes. Et puis, dans une planète où tout est de plus en plus artificialisé, pouvoir voir ces espaces sauvages et vierges, cela se fait rare.”

Pour Gilles Denis, il est aussi très important de partager ses aventures sur les réseaux sociaux pour d’autres raisons.

“C’est important pour moi parce que d’une part c’est une passion et j’aime vraiment ces endroits-là. D’autre part, c’est important que les gens se rendent compte que ces endroits existent encore et que tout n’est pas perdu. On parle de changement climatique, de la pollution, aujourd’hui, il y a quand même plein de soucis. Il ne faut pas oublier que ces endroits sont beaux, qu’il faut les aimer et les respecter”.