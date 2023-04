Expéditifs en finale, Sander Gillé et Joran Vliegen s'adjugent un septième titre en double à l'ATP 250 d'Estoril

Sander Gillé et Joran Vliegen ont remporté le tournoi ATP 250 d'Estoril, joué sur terre battue et doté de 562.815 euros, ce dimanche au Portugal. C'est le 7e tournoi remporté sur le circuit pour la paire belge de Coupe Davis.

En finale, Sander Gillé et Joran Vliegen se sont imposés en deux sets 6-3, 6-4, face aux Serbes Nikola Cacic et Miomir Kecmanovic, qui a été battu par le Norvégien Casper Ruud en finale du simple plus tôt dimanche. La rencontre a duré seulement 59 minutes. Déjà vainqueurs du tournoi de Pune en Inde en début d'année, Gillé et Vliegen ajoutent ainsi un 7e titre à leur palmarès. À Estoril, les deux Limbourgeois, têtes de série N.4, avaient atteint les demi-finales sans jouer.

"Nous savions que nous étions favoris et que nous avions ce titre à portée de raquette, mais il fallait toujours le montrer sur le court", a confié Joran Vliegen à Belga. "Nous avons d'ailleurs concédé un break en début de rencontre, mais nous avons immédiatement réagi. Et par la suite, nous n'avons plus rien donné et bien contrôlé les débats. Nous avons très bien servi pour les maintenir constamment sous pression et sommes parvenus à nous créer pas mal d'occasions en retour. Sincèrement, et les statistiques en témoignent, nous étions meilleurs dans tous les compartiments du jeu et je pense dès lors que nous méritons ce titre."