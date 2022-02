Expédié par De Minaur au premier tour à Rotterdam, David Goffin poursuit sa traversée du désert

Où et surtout quand s'arrêtera la descente aux enfers de David Goffin ? Déjà sèchement battu par Adrien Mannarino au premier tour à Montpellier, le Belge a malheureusement tendu l'autre joue ce lundi à Rotterdam.

Opposé au redoutable Alex De Minaur, un joueur aux qualités similaires, Goffin n'a fait illusion que pendant...quelques minutes. Au début du 2e set. Balayé lors de la 1e manche (6-0), il a su se réveiller au bon moment pour prendre le service de l'Australien et mener 2-1, service à suivre.

Malheureusement, c'est souvent dans les moments chauds que le manque de confiance se fait ressentir et Goffin s'est alors écroulé...aussi vite qu'il ne s'était réveillé. Incapable d'enchaîner après son break, il s'est fait contre-breaker dans la foulée, avant d'inlassablement subir la fin du set (6-3).

Et si le score est sévère (6-0, 6-3), l'impression visuelle l'est tout autant. Parce que si, dans le passé, le Goffin en confiance parvenait à renverser des montagnes au caractère, on sent qu'ici, la moindre brindille peut venir balayer le fragile édifice. Et qu'en conséquence, Goffin n'est, pour l'instant plus capable de se rebeller quand il se retrouve dos au mur. C'est peut-être d'ailleurs ça le plus inquiétant...