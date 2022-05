''Exodus'' l’album le plus réussi de Bob Marley !

Le quatrième album du groupe de reggae jamaïquain Bob Marley and the Wailers (troisième album studio) sort le 3 juin 1977 sur le label Tuff Gong/Island.

''Exodus'' relève pratiquement de "l’album concept" sur le thème du rapatriement des Afro-américains en Afrique. Réfugié à Londres suite à une tentative d’assassinat chez lui en Jamaïque, Bob Marley intègre deux studios prestigieux appartenant au label Island, le Fallout Shelter de Hammersmith et Basing Street près de Portobello Road. En compagnie de nouveaux musiciens il enregistre 20 morceaux. Ne pouvant choisir parmi ceux-ci, il décide d’en faire deux albums : ''Exodus'' et ''Kaya'' qui sera publié en 78. ''Exodus'' se divise en deux faces aux thèmes assez différents. La face A est consacrée à des titres plus militants et historiques comme notamment la plage titre d’une durée de plus de 7 minutes. La face B, elle, est consacrée à des titres sur l’amour et l’union. On y retrouve des classiques tels que "One Love/People Get Ready" ou encore "Three Little Birds". Disque d’or aux États-Unis, Canada et au Royaume-Uni, "Exodus" est l’album qui fait passer Bob Marley du statut d’artiste émergent à celui de superstar internationale. Aujourd’hui "Exodus" figure dans de nombreux classements d’albums indispensables et de musique populaire. En 1999, le magazine américain "Time" le catalogue comme le meilleur album du 20e siècle. IL est également présent dans la liste des "500 meilleurs albums de tous les temps" selon le Rolling Stone Magazine.