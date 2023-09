Exode massif dans le Haut Karabakh, plus de 70.000 Arméniens ont fui la région

Plus de 70.000 Arméniens ont fui la région du Haut Karabakh. C’est plus de la moitié de la population et le flux de réfugiés ne s’arrête pas. La région se vide entièrement de ses habitants sous la pression militaire de l’Azerbaïdjan.

Les Arméniens du Haut-Karabakh quittent leurs villes et leurs villages pour se réfugier en Arménie. Les images satellites montrent que l’exode n’est pas encore terminé, car la seule route pour fuir le Haut Karabakh est saturée. Résultat, les files s’allongent à l’approche de la frontière. Pour ces Arméniens qui s’enfuient, le Haut-Karabakh n’est plus un endroit sécurisé.