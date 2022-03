Exit les vêtements de maternité informes, place au glamour !

La folle épopée de Rihanna à la Fashion Week de Paris n'aura échappé à personne, ses tenues de maternité non plus. Pas question pour la chanteuse barbadienne de porter les sweats, salopettes et autres pantalons informes que l'on peut souvent trouver au rayon maternité même si, il faut le reconnaître, les collections ont considérablement évolué ces dernières années.

Connue pour ses looks sexy, Rihanna s'exhibe dans des crop tops, des blouses lacées, de la lingerie transparente et des cuissardes.

La chose est appréciée par le plus grand nombre, hommes comme femmes, qui n'ont pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux. "Montre ce ventre ! Tu es absolument magnifique", "Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est très beau !", "Une inspiration pour la vie"... Voici quelques-uns des messages que l'on pouvait lire sous les clichés postés par Rihanna elle-même, dévoilant son baby bump dans des tenues toutes plus sexys les unes que les autres. Et si certains affirment qu'elle seule peut porter ce type de vêtements de maternité, force est de constater que la star internationale contribue amplement à faire évoluer les mentalités sur une garde-robe jusque-là considérée comme peu ou pas glamour.