Exit les pelouses vertes, les jardins de Californie s’adaptent à la sécheresse

Il n’est alors pas rare de voir des sortes différentes de cactus ou des plantes succulentes pousser devant les maisons ou dans les cours intérieures. Des sites web spécialisés, comme Calscape, indiquent quelles sont les plantes locales en Californie. Le site en recense plus de 7988.

Sur Youtube, les tutoriels et vidéos d’inspiration sur ces paysages résistants à la sécheresse sont nombreux également. En 2020, le Metropolitan Water District de Californie du Sud faisait la promotion de son programme de remplacement de pelouses par un jardin résistant dans une vidéo de témoigagnes.

“Le programme de remplacement du gazon adopte une approche à plusieurs volets pour maximiser l’utilisation et la conservation de l’eau. L’enlèvement du gazon est l’un des ajustements les plus respectueux de l’eau qu’un propriétaire peut faire pour réduire sa consommation d’eau et les coûts associés”, indique le site du Turf Replacement Program.