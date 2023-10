Exit le botox, la science a trouvé un moyen inattendu de vieillir moins vite.

Louer son logement serait associé à un "vieillissement biologique" plus rapide, par rapport au fait de le posséder, entraînant a fortiori des inégalités. L’idée peut sembler saugrenue, mais elle provient pourtant d’une étude scientifique tout à fait sérieuse.

Devenir propriétaire n’est pas chose aisée, et encore moins accessible au plus grand nombre, d’autant plus à une époque incertaine où les conditions d’accès au crédit immobilier se veulent plus contraignantes, et où les taux ne cessent de grimper. Cela permettrait pourtant de vieillir moins vite, et de faire plus jeune que son âge, révèle une étude menée par des chercheurs de l’université d’Essex, au Royaume-Uni, et de l’université d’Adélaïde, en Australie.

Il ne s’agit pas ici d’enjoindre quiconque à devenir propriétaire, mais de mettre en évidence l’influence de la location, potentiellement source de stress et de conditions d’habitat difficiles, sur la santé physique et mentale.