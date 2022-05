Exit le bikini, place à une beauté plurielle sur la plage.

Plus besoin d'avoir à choisir entre le bikini et le maillot une-pièce, dans lesquels toutes les femmes ne se sentent pas forcément à l'aise. De Rihanna à Lizzo en passant par Kim Kardashian, plusieurs célébrités ont ouvert la voie à une lingerie et du swimwear plus inclusifs, autrement dit à des collections qui subliment non plus une seule mais plusieurs morphologies. Résultat, l'intérêt de recherche pour de nouvelles formes de maillot de bain a grimpé en flèche, quand celui pour les bikinis a "chuté" de 13%, comme le révèle le dernier rapport en date du moteur de recherche de mode mondiale Stylight*.

Les maillots de bain sportifs et les combinaisons, à la fois couvrants et fonctionnels, comptent cette année parmi les modèles les plus recherchés par les internautes avec une hausse de 247% des clics par rapport à l'année dernière, tout comme les maillots une-pièce inspirés des nineties (comprendre dotés d'un décolleté si vertigineux qu'ils se portent superposés à un T-shirt comme vus au défilé Chanel printemps-été 2022), dont les clics ont bondi de 175% sur Stylight en une année.