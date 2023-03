Exit la place Royale, plus de parking, maintien des dessertes : la traversée de Spa est modifiée

L’important dossier du réaménagement de toute la traversée de Spa a déjà suscité de nombreuses réactions et le collège communal vient d’annoncer plusieurs changements majeurs dans le projet. Il affirme ainsi avoir pris en compte les remarques des habitants et des commerçants.

Les deux premiers changements concernent la place royale et le parking : " Le principal changement est le fait de retirer la place Royale du projet, c’est-à-dire qu’à la fois la place Royale ne sera pas modifiée et que la desserte est sauvegardée. Et puis un autre changement essentiel est une augmentation importante du nombre de places de parking puisque c’est au final plusieurs centaines de places de parking en plus grâce à la création d’un parking sur une partie de l’emplacement actuel du CPAS, au fait d’aménager le parking de la gare, mais aussi de prévoir un nombre important de parkings de 30 minutes et des rotations ", détaille Alda Gréoli, présidente du CPAS.

La place Royale sera en fait réaménagée en même temps que le Parc de 7 heures, c’est-à-dire pas tout de suite, et c’est un an de travaux en moins.

Autre changement : l’avenue Reine Astrid et sa desserte : " On a recueilli également dans les différents avis ceux de commerçants qui estiment important de pouvoir garder un accès à leur commerce pour pouvoir recevoir des livraisons et autres. Il y a également un immeuble à appartements et ce n’est pas pratique pour les habitants de revenir avec des courses sans la desserte. Donc on va maintenir cette desserte. Quant à la partie Avenue Reine Astrid, on aura des places de livraison pour répondre à un besoin des commerçants ", précise Nicolas Tefnin, 1er échevin.