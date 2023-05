"Exit Above" au Théâtre National, gagnez deux places !

Dans Exit Above, Anne Teresa De Keersmaeker remonte le temps jusqu’aux racines de la danse, jusqu’aux racines de la pop occidentale. Dès ses premières chorégraphies, " My walking is my dancing " s’est imposé comme un de ses principes directeurs : la marche, forme primaire du mouvement, qui nous est si familière qu’on y prête rarement attention. Musicalement aussi, le spectacle est un retour aux sources, plus précisément à un croisement : aux racines de la pop, du blues, avec ses mystérieuses " notes bleues ", zones troubles et ambigües, situées quelque part entre la gamme mineure et majeure, entre le chagrin et la joie. Le point de départ de ce spectacle est la chanson Walking Blues du légendaire bluesman Robert Johnson. Mais le voyage que nous propose Anne Teresa De Keersmaeker nous fait aussi remonter jusqu’au plus célèbre singer- songwriter du XIXème siècle - Schubert - avec Der Wanderer. Meskerem Mees, jeune autrice-compositrice-interprète flamande d’origine éthiopienne, composera une série d’adaptations et de variations autour des " walking songs " avec Jean-Marie Aerts, architecte sonore du groupe belge légendaire des années 80, TC Matic, duo formé notamment par Arno, et avec le danseur et guitariste Carlos Garbin.

Infos : EXIT ABOVE d'après la tempête | Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin / Rosas | Théâtre National (theatrenational.be)

