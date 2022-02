Existe-t-il vraiment des aliments au pouvoir aphrodisiaque ?

Le fenugrec

Le fenugrec est une petite plante originaire des bords de la Méditerranée, et d’Afrique. Elle se mange sous forme de graines, d’épices, de décoction et existe aussi sous forme de complément alimentaire. Elle a plusieurs effets sur la santé, et notamment sur le désir. Vous pouvez le préparer de plusieurs manières : soit faire griller les grains et puis les moudre. On l’utilise alors comme une épice et sur un poisson, ou des féculents. Ou alors, utiliser les grains dans de l’eau chaude pour faire une décoction. On peut aussi faire germer les graines, et les manger avec une salade.