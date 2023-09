Existe-t-il un 21e tableau de Léonard de Vinci ? Un historien de l’art verviétois a identifié un tableau dans un musée de Philadelphie

Comme toujours au 15e siècle, celui de la renaissance, le tableau n’est pas signé. L’œil averti de François Mulhenberger a identifié dans la couche de peinture la trace d’une empreinte d’un pouce du peintre. "Léonard, de temps en temps, déposait le pinceau et appliquait la peinture avec ses doigts, voire avec la paume de ses mains, à même le panneau". Pour François Mulhenberger, cette trace de doigt n’est pas une preuve irréfutable mais un indice de poids.

Ce tableau a été observé et étudié jusqu’à plus soif, jusqu’à cette conclusion : "oubliez le moine peintre auquel on attribue ce tableau, soutient l’historien de l’art, il faut y voir un de Vinci", un de Vinci peint trente ans avant la Joconde.



Aujourd'hui hui, ces huit ans de travail de bénédictin sont concentrés dans un petit livre à portée de tous. "On a tout écrit, tout lu sur Léonard… et non, c’est faux, commente Bernard Quickels, éditeur et ami de François Mulhenberger qui s’est lui aussi lancé dans cette folle aventure "Ce livre, je l’ai écrit pour rendre hommage à Léonard, précise François Mulhenberger, pour lui restituer un tableau qui lui est propre".

Vous l’aurez compris, François Mühlberger n’a pas froid aux yeux. Le voilà prêt à faire vaciller les théories de l’histoire de l’art : il y a selon lui un 21e Léonard de Vinci et personne ne le sait… sauf lui.

" Le Léonard de Philadelphie", par François Mühlberger, Les éditions de la Traversée