“Exile On Main Street” l’unique double album studio des Rolling Stones

Le dixième album du mythique groupe de rock anglais, produit par Jimmy Miller, sort le 12 mai 1972.

Écrit et enregistré entre 1969 et 1972, le double LP “Exile On Main Street” est le digne successeur de “Sticky Fingers” sorti un an plus tôt. Enregistré en grande partie dans le sud de la France, à Nellcôte, dans une somptueuse propriété que louait alors le guitariste Keith Richards, le travail est finalisé au Sunset Sound Recorders de Los Angeles. Malgré l’accueil mitigé de la critique et du public, "Exile On Main Street" contient de nombreuses petites perles telles que "Sweet Virginia", "Tumbling Dice" ou encore "Shine A Light" et est aujourd’hui porté au firmament du rock !