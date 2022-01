Exilé en Turquie, Mario Balotelli va regoûter à la sélection italienne et a un stage pour convaincre Mancini

Et si Mario Balotelli revêtait à nouveau le maillot de l’équipe nationale italienne ? La suggestion est plus que jamais d’actualité alors que l’ancien enfant terrible du football italien n’a plus joué en sélection depuis septembre 2018.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini, son ancien coach à l’Inter et à Manchester City, a en effet décidé de le convoquer pour le stage que l’équipe nationale doit effectuer la semaine prochaine alors que la Serie A sera en pause. Une information annoncée par la presse italienne mais pas encore confirmée par la fédération.

Cette convocation est une occasion rêvée pour Balotelli de revenir dans le coup à 31 ans. Exilé en Turquie à l’Adana Demirspor après ses expériences à Nice, l’OM, Brescia et Monza (Serie B), 'SuperMario' a retrouvé de bonnes sensations dans le championnat turc où il a planté ce samedi son 8e but en 19 rencontres.

Surprenant 3e de Super Lig turque, l’Adana Demirspor pourrait servir de tremplin à Mario Balotelli pour retrouver le maillot de l’équipe nationale qu’il n’a plus revêtu depuis une rencontre face à la Pologne, il y a plus de trois ans déjà.

Auteur de 14 buts en 36 sélections, il est le deuxième buteur italien en activité derrière Ciro Immobile. C’est loin d’être un détail quand on sait que la Squadra a besoin d’un 'tueur' devant alors que les barrages pour la Coupe du monde approchent.

L’Italie jouera son va-tout en deux matches. D’abord face à la Macédoine du Nord le 24 mars. Ensuite, si elle franchit cet écueil, face au vainqueur de Turquie-Portugal, le 29 mars.