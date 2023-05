Exfoliation, hydratation : le miel, un nectar aux nombreuses vertus pour la peau

L'apithérapie, autrement dit l'utilisation de produits de la ruche à des fins cosmétiques, est de plus en plus répandue dans le monde au point de voir naître de nombreuses marques de soins spécialisées dans le miel. Et la légende veut que Cléopâtre elle-même en fut jadis particulièrement friande.

Il faut dire que les produits de la ruche, et plus particulièrement le miel, regorgent de bienfaits. S'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait l'hydratation : le miel nourrit la peau en profondeur et se révèle donc indispensable pour les peaux sèches et déshydratées. Mais il permet également d'apaiser les rougeurs, aide à la cicatrisation et contribue à purifier les peaux dites "à problèmes".