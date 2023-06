Exercice de grande ampleur de lutte contre les feux de forêts à Vresse-sur-Semois : sept heures d’entraînement contre les flammes

Des pompiers français étaient également présents. Une opportunité appréciée, explique Colonel Philippe Olivier directeur départemental adjoint du service secours et incendie des Ardennes. "C’est important de pouvoir apprendre à se connaître, connaître les pratiques de l’autre, briser la glace pendant un exercice pour être plus efficace sur un sinistre réel. Et puis, on a rarement l’opportunité de s’exercer avec un vrai feu en forêt. Mon dernier exercice de ce type c’était il y a deux ans. Cet entraînement vient à point, la sécheresse recommence. On peut être appelé en renfort sur des incendies dans le sud de la France. C’est donc un excellent rappel".