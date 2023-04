Exemplaire avant la pause, solidaire après, le Standard sonne les cloches de Genk à Sclessin

La rencontre basculait totalement à la demi-heure de jeu. De plus en plus installé dans le camp des Limbourgeois, le Standard ouvrait le score via Philip Zinckernagel. Le début de cinq minutes de folie. À la suite du but, un assistant de Wouter Vrancken était exclu par Nicolas Laforge pour son comportement envers le quatrième officiel. Alors que Mujaid Sadick venait de monter au jeu en lieu et place du malheureux Carlos Cuesta, blessé, Philip Zinckernagel était victime d’une poussée de Preciado dans la surface de réparation de Genk. M. Laforge désignait logiquement le point de penalty et le Danois se faisait justice en inscrivant son deuxième pion de la soirée (38e).

Ces deux buts coup sur coup ne rassasiaient pas les Liégeois qui continuaient de mettre la pression sur les cages de Maarten Vandevoordt. Yira Sor répondait timidement par une frappe qui s’envolait dans les tribunes de Sclessin (45e+1).