Exécution des courtes peines : un danger pour nos prisons ?

Ce 1er septembre, toutes les peines de prison, même les plus courtes, seront exécutées. Cela peut sembler improbable, dit comme ça, mais depuis plusieurs années, depuis même 1972 initialement, les peines de prison jusque 3 ans n’étaient plus systématiquement exécutées, à cause de la surpopulation carcérale.

L’an dernier, les peines de 2 à 3 ans de prison étaient à nouveau exécutées, c’était une promesse de l’accord de gouvernement Vivaldi. Et ce vendredi, c’est au tour des peines de 6 mois à 2 ans d’être à nouveau exécutées systématiquement.

Cela inquiète le secteur, car la surpopulation est déjà une réalité prégnante en Belgique. Quelques chiffres, d’abord, grâce au "Soir" :

La Belgique comptait 11.561 détenus. Vu que la capacité des 38 prisons belges est de 10.406 places, cela signifie qu’il y a une surpopulation carcérale de 11%. C’est un chiffre moyen, les situations diffèrent selon les prisons.

A Dinant, la surpopulation est de 81%, 58 détenus au lieu de 32. A Huy, c’est 31%, 84 détenus au lieu de 64, à Lantin, c’est 22% de surpopulation, c’est 849 détenus au lieu de 694.

L’an dernier, le Conseil de l’Europe a pointé du doigt notre pays comme l’un des plus mauvais élèves du continent : seuls Chypre, la Grèce, St-Marin et la Roumanie font pire que la Belgique en matière de surpopulation carcérale. La Cour européenne des droits de l’homme a plusieurs fois condamné la Belgique pour sa gestion de prisons.

Et puis, désormais, c’est la Justice belge elle-même qui condamne l’Etat. En janvier 2019, un tribunal bruxellois condamnait l’Etat belge à mettre fin à la surpopulation à St-Gilles. En 2022, rebelote à Liège pour Lantin. Et en 2023, en Hainaut pour la prison de Mons.

A noter, tout de même, que la surpopulation est en baisse, sur le temps long. Retournons 10 ans en arrière, en 2012, la surpopulation était de 23,7%, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

Ci-dessus, dans la vidéo extraite de Déclic, découvrez les commentaires de Vincent Spronck, le directeur de la prison de Mons, président de l’association francophone des directeurs de prison et d’Annie Devos, administratrice générale des maisons de Justice.