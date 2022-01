Excursions en Belgique : les plus beaux panoramas à voir en promenade

Classé "patrimoine exceptionnel de Wallonie" et "patrimoine naturel d’intérêt paysager", vous l’avez certainement déjà vu puisqu’il est l’un des panoramas les plus connus de Belgique et, surtout, des plus photographiés. En suivant le sentier ou la route, on se retrouve devant une superbe boucle de la Semois.

Son nom provient d’une légende : un géant y aurait été enterré après avoir refusé d’être capturé par les Romains et de devenir gladiateur à Rome.

Infos pratiques :