Exclusion ou démission ? Le Molenbeekois Ahmed El Khannouss quitte Les Engagés

Le départ - volontaire ou non - d'Ahmed El Khannouss ne fait que confirmer la mauvaise santé des Engagés à Bruxelles. Au mois de mai, c'est la cheffe de groupe et ancienne Ministre Céline Frémault qui annonce son retrait de la politique en 2024. A 48 ans, Céline Frémault n'est pourtant pas en fin de carrière et elle aurait naturellement pu prétendre occuper la tête de liste régionale lors du prochain scrutin.

La semaine dernière, c'est la députée Véronique Lefrancq qui annonce sa démission des Engagés et son intention de désormais siéger comme indépendante au Parlement bruxellois. Elle ne se reconnaît plus dans les valeurs et dans le programme du nouveau parti. Elle est rapidement suivie par la présidente de la section de Ganshoren, elle aussi en rupture avec la nouvelle ligne des Engagés. Quelques semaine auparavant, ce sont les responsables du Comité d'arrondissement de Bruxelles qui avaient collectivement jeté le gant, sans quitter pour autant les Engagés. Officiellement, il s'agissait seulement de se mettre en conformité avec le nouvel organigramme du parti, qui ne se structure plus en arrondissements. Officieusement, il est question d'un mécontentement sur la place accordée à Bruxelles par la direction.