Exclusion des chômeurs : les CPAS wallons mettent en garde contre "un transfert de charges"

"Pour la Wallonie, pas moins de 57.000 demandeurs d'emplois seraient exclus, car au chômage depuis plus de deux ans (sur 208 000 chômeurs complets inscits). Si cette mesure s'applique à l'ensemble du contingent, l'impact serait dès lors important pour nos CPAS, et ne règlerait pas complètement le sort de ces personnes", a-t-il ajouté. Selon ce dernier, les exclus du chômage seront majoritairement des gens éloignés de l'emploi. "En termes de diplômes, environ 80% des exclus du chômage ne sont même pas titulaires d'un CESS. Et en outre, il ressort d'une étude de Sciensano que 70% des jeunes précarisés présentent des problèmes de santé mentale tels qu'ils entraînent une perte de capacité/motivation pour le travail. Pas besoin de vous faire un dessin: exclure cette frange de la population n'entrainera pas ipso facto une remise à l'emploi."

le risque d'exclusion définitive d'une partie de la population est grand

"Prenons l'exemple vécu des fins de droit aux allocations d'insertion, en 2015. Effet attendu de la mesure, un tiers des exclus avait (re)trouvé du travail. Mais un autre tiers avait aussi frappé à la porte des CPAS, et le dernier tiers est purement sorti du spectre des radars sociaux, échappant à tous mécanismes structurés d'assistance", a poursuivi Luc Vandormael.

"Partant du principe qu'il serait regrettable de répéter une mesure en espérant un résultat différent, le risque d'exclusion définitive d'une partie de la population est grand", a-t-il résumé. Enfin, "si le taux de remboursement du RIS (Revenu d'intégration sociale) actuel est maintenu (de 55 à 70% selon le nombre de bénéficiaires en CPAS), cela engendrerait une charge de travail supplémentaire importante, conjuguée à une charge financière devenue insupportable pour les CPAS (et donc, les communes). Cette mesure coûterait à terme au gouvernement fédéral, car elle devrait à tout le moins être accompagnée d'une augmentation du taux de remboursement du RIS à 100% pour l'ensemble des allocataires sociaux", a conclu le président de la fédération.