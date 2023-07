Exclusion de Durbuy : le Cosu demande au CP Lux de revoir le dossier !

Suite et pas encore fin du dossier d’exclusion de la compétition luxembourgeoise de Durbuy. Le comité provincial est appelé à rouvrir le dossier, au lendemain d’une décision du comité supérieur de l’Union Belge !

Appelé à statuer sur l’appel de l’Entente Durbuy (P1 Luxembourg) dans un dossier d’exclusion du foot luxembourgeois, le comité supérieur de l’Union Belge (COSU) vient de rendre une décision qui fera encore beaucoup parler en coulisses (surtout luxembourgeoises) dans les prochains jours ! L’instance suprême tient manifestement envers et contre tout à défendre un maximum les intérêts de tous ses clubs.

Elle a constaté que ne plus pouvoir bénéficier du terrain synthétique de Marche en Famenne est indépendant de la volonté de Durbuy. Par ailleurs, aucun règlement ne prévoit ce cas de figure. L’instance, dans des cas particuliers, lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient peut consentir des dérogations à la restriction d’absence d’infrastructures et de siège social fixe durant deux ans.

Pour rappel, Durbuy avait d’abord reçu l’accord de location d’installations sportives via la Régie sportive et la ville de Marche-en-Famenne pour obtenir sa licence nationale. Avant d’être confronté à une décision négative du Conseil d’administration de cette Régie le 30 mai à la suite d’un rapport de police à charge et confidentiel, lui-même consécutif à une rentrée aux vestiaires chahutée lors d’un match face à Marloie (D3 acff), à la fin avril dernier.

Pour le COSU, l’Entente Durbuy est en quelque sorte à considérer comme étant "victime" de cette décision du conseil d’administration de la Régie sportive marchoise.

Pour l’instance toujours, le CP Luxembourg aurait pu prendre en compte ce cas particulier, lequel peut être considéré comme un cas de force majeure.

Dans la foulée de son appel, l’Entente Durbuy avait aussi pu déposer une déclaration du CQ d’Andenne, M.Sanchez, validant l’accord de la ville namuroise pour l’utilisation du terrain du stade Pappa pour ses matches de compétitions luxembourgeoises.

Au bout du compte, le Conseil Supérieur a décidé de déclarer l’appel introduit par Durbuy recevable et partiellement fondé.

Mais aussi et surtout de renvoyer le dossier devant le comité provincial du Luxembourg de façon à permettre à celui-ci de prendre en compte les circonstances particulières du dossier, comme la possibilité de consentir des dérogations dans des cas spéciaux.

Difficile d’imaginer à présent l’autorité provinciale luxembourgeoise ne pas aller, dans les prochains jours dans le sens indiqué par "plus haut" dans la hiérarchie.

S’il en était ainsi, le temps presse tout de même : il y a des joueurs et des dirigeants à rassurer, des calendriers peut-être à revoir etc etc, tout cela à un bon mois et demi du prochain championnat, et moins de temps encore pour des matches de coupe à disputer !

On ne peut s’empêcher d’écrire que ce dossier a l’odeur du soufre depuis un bout de temps déjà. A présent, dire et se dédire sera peut-être une vraie épreuve. A moins qu’au pays du compromis…