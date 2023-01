Exclusion, altercation houleuse avec ses coéquipiers, porte fracassée : le (gros) pétage de plombs du Brugeois Sylla

L’heure de jeu passée, Genk plante le précieux goal du 2-1. Seul contre trois, quatre Brugeois, Paul Onuachu se balade dans la surface avant de crucifier (presque trop facilement) Simon Mignolet, impuissant. Sylla est à un mètre de l’occasion mais il reste inexplicablement passif.

Et puis à la 75e… ce contact avec Paul Onuachu. Sylla est en retard et laisse traîner sa main dans le visage du Nigérian. L’arbitre siffle une faute et met hors de lui le jeune Ivoirien. Grands gestes de dépit, ballon balancé avec rage, Sylla va presque quémander un second carton à l’arbitre… et l’obtient finalement. La suite est lunaire, Sylla étant violemment escorté vers le bord de touche par ses propres coéquipiers, obligés de s’y mettre à plusieurs pour le convaincre de quitter le terrain.

(Enfin) rentré au vestiaire, Sylla pète un dernier plomb en shootant violemment dans une porte qui a le malheur de se trouver sur sa trajectoire. "C’est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel mais parfois ces jeunes font des erreurs. Il a dépassé les bornes aujourd’hui" confiait Scott Parker, après sa 1e chahutée à la tête des Brugeois.

Une chose est sûre, Sylla devrait être suspendu pour l’ensemble de son œuvre ce dimanche. Il avait d’ailleurs déjà raté trois matches fin octobre après une exclusion contre Anderlecht. Bis repetita ?