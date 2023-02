Exclusif ! Nous avons démasqué les tatouages (pas toujours élégants) du Gotha !

Les princes et les princesses rebelles et tatoués, cela existe ! Le prince Frederick du Danemark, qui deviendra roi quand sa mère Margrethe II se retirera, arbore un tatouage de requin sur le mollet. Et le pire de tout, c’est qu’il n’est pas très bien fait.

Que dire alors des tatouages de dauphin de Stéphanie de Monaco, qui ont déteint au soleil, ou du blason d’Emmanuel-Philibert de Savoie frappé du nom de sa femme Clothilde Coureau et de sa fille Vittoria ? Ils sont, heu comment dire…bof, bof.