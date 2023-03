EXCLUSIF – Le cri du cœur d’Eden Hazard, 0 minute en Liga depuis septembre : "Je veux juste jouer, me rendre utile"

Dans les minutes qui suivent, Eden répète plusieurs fois la même chose, dans ce qui ressemble méchamment à un cri du cœur : "Ça me manque, j’ai envie de jouer. J’ai envie de prendre du plaisir sur un terrain. Les entraînements, c’est bien mais ce qui nous fait vivre, ce sont les matches. J’espère au fin fond de moi que je puisse apporter quelque chose et que le coach compte encore sur moi, j’espère. On va voir si je vais encore jouer d’ici la fin de saison. Si je doute ? J’ai le droit de douter, non. Ça fait trois mois qu’il ne m’a pas fait jouer. Je doute un peu. A moi de lui montrer aux entraînements qu’il peut faire appel à moi. Mon explication ? C’est qu’il a des joueurs qui jouent bien, que l’équipe gagne et que c’est difficile de la changer. Je mérite sans doute à ses yeux moins que d’autres. Il faudrait lui demander."

La parole est désormais à la défense. Monsieur Ancelotti, un commentaire à faire ?