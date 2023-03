EXCLUSIF – Eden Hazard sur ses émotions avec les Diables rouges : "L’Euro 2016 comme plus grosse déception"

Si la génération dorée belge n’aura rien remporté, ils auront passé les frissons aux supporters belges plus d’une fois. "La plus belle émotion, ça reste le Brésil. C’est le genre de matchs qui fait comprendre que c’est pour ça qu’on joue. Malheureusement ça n’arrive qu’une fois ou deux dans une carrière. C’était l’aboutissement de quelque chose. Pour notre génération et les supporters c’est le match qui représente tout. Mais j’espère que les générations futures feront mieux, glisse le Brainois avant d’aborder sa plus grosse déception. C’est le Pays de Galles à l’Euro 2016. On n’avait pas l’expérience mais pour moi c’était la bonne année. En 2018, c’est différent. On perd contre la France, les futurs champions du monde."