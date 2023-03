EXCLUSIF – Eden Hazard sur sa retraite internationale : "J’y pensais depuis l’Euro 2020…"

La question qui taraude évidemment tout le monde est de savoir ce qui l’a poussé à se retirer de l’équipe nationale : "Il y a plusieurs facteurs. J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses. Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a deux ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis, le coach est parti, on avait une très bonne relation. Il y a aussi des jeunes qui poussent. Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables."

Un constat lucide et d’une humilité rare pour un gars qui aura tout connu chez les Diables et qui a décidé de faire un pas de côté sans forcément y être poussé.

Eden conclut d’ailleurs ce passage en souhaitant le meilleur à la nouvelle génération, appelée à prendre la relève : "Je pense qu’il y a de très bons joueurs. Ils vont nous montrer leur talent lors de ces prochains mois."

C’est tout le mal qu’on leur souhaite !