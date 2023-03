EXCLUSIF - Eden Hazard sur sa relation avec Carlo Ancelotti : "On ne se parle pas"

Sevré de minutes en Liga depuis septembre dernier, Eden Hazard poursuit son interminable traversée du désert au Real Madrid. Pour la 1ère fois depuis de long mois, il a accepté de se livrer sur sa situation difficile. Entretien, en toute intimité, au micro de Vincent Langendries.

>>> Eden Hazard se livre en exclusivité à la RTBF

En tout, l'interview a duré près d'une heure. Et comme souvent, Eden Hazard s'est montré plutôt détendu, affable et souriant. Jusqu'au moment d'aborder le chapitre Real Madrid. Peut-être le plus douloureux pour lui. Sans éluder la moindre question mais en se montrant un tantinet plus modéré, il est revenu sur la relation difficile nouée avec Carlo Ancelotti, le coach de la Maison Blanche : "Il y a du respect entre nous. Mais je ne vais pas dire qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer…. je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Par rapport à ce qu’il représente pour le foot, ce qu’il a fait dans sa carrière. Il n’y a pas de souci."

Toujours aussi fair-play, Hazard accepte donc la situation, aussi frustrante soit-elle. Un coach qui ne parle pas, ou quasiment pas, à l'un de ses joueurs majeurs, c'est plutôt rare : "Oh, je ne suis pas un joueur majeur, c’est ça aussi (rires). Je suis arrivé avec Zidane, Ancelotti arrive. Il y a des joueurs qui font des bons matches… j’accepte la situation, je travaille pour que ça change. "

Un travail de longue haleine qui ne porte, pour l'instant, pas ses fruits. Oublié sur le banc de touche madrilène depuis des lustres, Hazard ronge son frein. Et n'espère qu'une chose : pouvoir rejouer pour faire taire les détracteurs qui l'estiment finis.