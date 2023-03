EXCLUSIF – Eden Hazard revient sur la "réunion" des Diables et les tensions à la Coupe du monde

C’est l’un des événements marquants autour des Diables de ces derniers mois. Cette fameuse "réunion de crise" improvisée par les cadres après la défaite contre le Maroc à la Coupe du monde. Réalisée en amont du match face à la Croatie pour remobiliser les troupes, elle avait, à l’époque, fait les choux gras de la presse qui évoquait d’éventuelles tensions au sein du groupe belge.

En exclusivité, Eden Hazard est revenu sur ce moment charnière au micro de Vincent Langendries. Selon lui, pas mal de choses dites et écrites à l’époque sont purement fausses : "Sur tout ce qui a été dit à la Coupe du monde, il y a avait très peu de vrai. La relation avec les joueurs, avec les anciens, a toujours été exceptionnelle. Moi de ce que j’ai vu, il n’y avait pas de tensions. Personne ne s’est battu. C’était impossible qu’Eden se batte avec Jan. Parce que déjà on se respecte, on préfère se dire les choses. On a eu une discussion tous ensemble après le match contre le Maroc, qui était nécessaire."

Réunion, importante selon certains, qu’Eden aurait préféré ne jamais avoir : "Moi, si j’avais pu choisir, je n’aurais pas fait cette réunion. Parce qu’en football, à chaque fois qu’on perd, il faut se réunir et discuter. Non ! On a fait un mauvais match, on le sait tous. Allons nous entraîner le lendemain avec l’envie de bien faire. Et comme je l’ai toujours dit, toujours fait, le terrain d’entraînement est le meilleur remède. On a fait un bon match contre la Croatie, malheureusement ce n’est pas passé, dommage pour nous."