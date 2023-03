EXCLUSIF – Eden Hazard met fin aux rumeurs : "Pour moi, je suis encore au Real Madrid l’an prochain"

98 minutes. C’est le temps de jeu famélique d’Eden Hazard sur l’ensemble de la saison en Liga jusqu’à présent. Cela équivaut à un pourcentage de 4,5% de temps de jeu. Un bilan évidemment indigne d’un joueur de son statut. Alors envisage-t-il de quitter les Merengue cet été pour aller chercher du temps de jeu ailleurs ? Pas sûr. C’est en tout cas ce qui ressort de l’interview exclusive accordée à Vincent Langendries à Madrid.

>>> Eden Hazard se livre en exclusivité à la RTBF

Questionné sur le sujet, Eden a mis fin aux rumeurs d’emblée, dès sa première phrase : "J’aimerais rester. Je l’ai toujours dit. Pour espérer jouer. J’attends qu’une chose c’est d’être sur le terrain pour prouver que je sais encore jouer au football. Les gens doutent, c’est normal. Je comprends très bien. Mais pour moi, je suis encore là l’année prochaine. Un transfert n’est pas à l’ordre du jour. Mais on sait jamais."

Le message est donc on ne peut plus clair sortant de sa bouche, il veut retrouver les terrains pour prouver qu’il en a toujours sous le capot. Pas question de partir… à moins que : "Ce qui peut me faire changer d’avis ? Je ne sais pas. La seule chose à laquelle je pense c’est de jouer. C’est pour ça que je ne pense même pas à partir. Au fin fond de moi, je pense pouvoir apporter quelque chose. Je le sens, c’est tout. Les gens, si j’apporte un peu, ils vont à nouveau avoir confiance en moi. Ils vont peut-être se dire qu’ils ont fait une erreur en me laissant de côté. J’ai juste besoin de minutes dans les jambes."