EXCLUSIF - Eden Hazard : "Jouer chez les Diables sans mes deux meilleurs amis, Fellaini et Benteke, ce n'était plus la même chose"

Sélectionné à 126 reprises avec les Diables Rouges, Eden Hazard a décidé de se retirer en décembre dernier, après près de 15 ans de bons et loyaux services. Une décision, qui en a surpris plus d'un, mais qui s'explique par plusieurs raisons. En exclusivité au micro de Vincent Langendries, le Brainois est revenu sur son choix et sur ses rapports avec ses désormais "anciens" coéquipiers.

"Avec quels Diables je suis encore en contact ? Pas mal" sourit-il, d'emblée. "Avec Thibaut Courtois, c’est mon coéquipier à Madrid, avec Thorgan évidemment. On est à Madrid avec Axel Witsel et Yannick Carrasco. Je parle à Michy Batshuayi. Christian Benteke et Marouane Fellaini ne sont plus là. Je parle à Romelu. On se parlera toujours. On a vécu tellement de bons moments. Ce sont mes coéquipiers, mais ce sont aussi des amis. Après, il y a des amitiés plus fortes que d’autres."