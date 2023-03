EXCLUSIF – Eden Hazard : "Je m’attendais vraiment à jouer contre la Croatie au Mondial"

Alors que la Belgique s’apprêtait à disputer le match le plus important de son histoire récente au Mondial 2022 contre la Croatie, Roberto Martinez avait surpris pas mal de monde en décidant de laisser Eden Hazard, pourtant plutôt bon contre le Canada et le Maroc, sur le banc. Quelques mois plus tard, le désormais ex-Diable Rouge a accepté de revenir sur cet épisode au micro de Vincent Langendries.

Et un peu comme tout le monde, Eden Hazard a été le premier surpris de cette décision du coach fédéral : "C’était une surprise, je pensais jouer. Le coach me l’a dit deux heures avant le match. Les décisions du coach, je les accepte. J’avais envie d’être sur le terrain, mais je ne peux pas lui donner tort, on fait un super match. Il nous manque juste un petit but."

Alors, comment expliquer qu’un joueur de la trempe d’Eden Hazard ait été mis de côté pour un match couperet comme ça ? "Après le match contre le Maroc, j’étais content de mon match mais le lendemain, je ne m’entraîne pas parce que j’ai un problème à l’adducteur. En m’expliquant que je n’étais pas titulaire, Martinez a d’ailleurs évoqué une raison médicale plutôt qu’une raison sportive. Lui dans sa tête, il ne s’imaginait pas jouer un 3e match couperet où on doit gagner pour passer. Dans sa tête, c’était prévu que je ne joue pas ce 3e match pour être prêt pour les 8e de finale. Si j’en veux à Martinez ? Non, jamais. Déjà, c’est quelqu’un que je respecte énormément."

Un respect qui est plus que probablement mutuel. Forcément, quand on vit autant de (belles) choses côte à côte : "Oui, on a vécu tellement de belles choses. Ce serait trop facile de dire que sur le dernier match, il aurait dû me mettre plus. Les entraîneurs font leurs choix, il faut savoir les accepter. Si on avait gagné le match et qu’un joueur qui joue à ma place avait marqué le but décisif, on aurait dit “Quel coaching de Martinez !”. Ce n’est pas passé donc c’est plus facile de critiquer. Moi je le ferai jamais, je sais ce qu’il a apporté au groupe, au pays."

Un bel hommage envers un coach qui aura berçé les Diables pendant plus de six ans.