EXCLUSIF – Eden Hazard : "J’ai quand même fait une carrière incroyable… pour un petit garçon de Braine-le-Comte"

Même s’il connaît la période la plus difficile de sa carrière, coincé sur le banc du Real Madrid, Eden Hazard n’en reste pas moins l’une des légendes du football belge. Star montante à Lille, superstar affirmée à Chelsea et chez les Diables, il est désormais, à 32 ans, plus proche de la fin que de ses débuts. Au micro de Vincent Langendries, il est revenu sur ses accomplissements, qui le rendent fier, malgré les derniers mois compliqués.

"Tout ce que j’ai fait sur ces 15 années, c’est magnifique" entame-t-il, en guise de rétrospection anticipée. "Hormis les 2-3 dernières années, c’était magnifique. Je n’ai pas peur de le dire, j’ai fait une carrière incroyable. Pour un petit garçon de Braine-le-Comte, c’est pas mal quand même. Ce serait dommage d’arrêter comme ça, on verra bien."

Arrêter sa carrière prématurément, ce n’est pas la 1e fois qu’Eden Hazard l’évoque. Il a commencé à prester au plus haut niveau tellement tôt que la fatigue corporelle et psychologique pourrait se faire ressentir un jour : "Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte pour que je parte, que je reste, que j’arrête. La probabilité que j’arrête ? J’ai bien arrêté l’équipe nationale. Quand je parle d’arrêter arrêter, c’est peut-être sur une petite période, puis reprendre après. Là je vais aller à l’entraînement, on verra comment ça se passe. On aura le temps de prendre des décisions plus tard."