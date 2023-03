EXCLUSIF - Eden Hazard catégorique : "Aucune chance que je revienne en équipe nationale"

Abonné aux louanges et aux lauriers depuis le début de sa carrière, Eden Hazard vit la première période compliquée de sa vie, coincé sur le banc de touche du Real Madrid depuis de trop nombreux mois. Éternel optimiste, le Brainois a accordé une longue interview exclusive à Vincent Langendries. Et fidèle à lui-même, il n'a éludé aucun sujet.

Parmi les sujets abordés, la retraite internationale qu'Eden Hazard a annoncée le 7 décembre dernier. Une annonce choc, qui a surpris ceux qui estimaient que le capitaine en avait toujours sous le capot. Mais après 126 sélections et une dernière Coupe du monde difficile, l'ancien Lillois a préféré tirer sa révérence.

Un retrait international précoce qui n'est pas sans rappeler ceux de Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi, Zinédine Zidane ou Pelé. Point commun entre ces quatre hommes ? Ils ont annoncé leur retraite internationale avant de revenir sur leur décision quelques mois plus tard. Eden leur emboitera-t-il le pas ? Pas sûr. Pas sûr du tout, même : "Cela n'arrivera pas avec moi, j'en suis sûr à 100%. Je ne me vois pas pas le faire. Cela n’a jamais été dans ma tête. Je pense que eux ils ont arrêté à contre-coeur… enfin moi aussi en fait, on arrête toujours un peu à contre-coeur quand on sort d’une histoire comme ça. Surtout vu mon histoire personnelle, eux ils jouent encore en club, moi je joue beaucoup moins."

Eden en profite pour tresser des couronnes à la nouvelle génération, appelée à marcher dans ses pas : "Je ne me vois pas revenir, d’autant plus que la nouvelle génération est très forte. Je ne veux pas revenir sur ma décision. Il faut respecter et je souhaite plein de bonnes choses au nouveau coach, à la nouvelle organisation autour des Diables. Ce que je fais si le Roi Philippe m’appelle ? Il l’a déjà fait. Ce qu’il m’a dit ? Cela restera entre nous (rires). En foot, il ne faut jamais dire jamais mais j’ai tellement d’autres choses à faire. Des moments à partager avec mes enfants, avec ma famille, que je ne me vois pas revenir sur ma décision sur un coup de tête."

Revoir Eden Hazard en équipe nationale ? La probabilité est donc très faible. Mais en football, il ne faut jamais dire jamais. Eden l'a répété plusieurs fois pendant l'interview.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Eden Hazard ce lundi. De nombreux passages seront diffusés dans la Tribune de Benjamin Deceuninck.