EXCLUSIF - Eden Hazard adresse un message aux supporters des Diables Rouges

Il va désormais falloir faire sans Eden Hazard en équipe nationale. Le 7 décembre dernier, le capitaine des Diables a en effet annoncé son retrait immédiat après 126 sélections et trois coupes du monde. Interrogé par Vincent Langendries dans un entretien exclusif depuis Madrid, le Brainois est revenu sur sa décision et en a profité pour adresser un message empli de tendresse et de bienveillance au public belge.

"J’ai toujours eu une super relation avec le public belge" entame-t-il, se remémorant sans doute les bons moments qu'il a eu en équipe nationale. Il fait ensuite un beau compliment au public noir jaune rouge : "Il est connaisseur en niveau de foot. Le noyau dur des supporters, je l’ai rencontré en tant que capitaine. Ce sont des vrais connaisseurs, pas des gens qui viennent seulement quand on gagne. Ils font partie de la famille.”

Alors, a-t-il un message à transmettre à ces nombreux supporters qui l'ont toujours épaulé et soutenu, dans les bons comme dans les (rares) mauvais moments ? "Un message ? J’en ai plein. J’ai commencé à 17 ans en équipe nationale, j’en ai 32. Donc j’ai 14-15 de bons souvenirs. Mon message c’est de toujours continuer à supporters les Diables Rouges. On a eu une super génération, tout doucement elle va commencer à s’éteindre. Mais je suis sûr à 100% que la nouvelle génération sera peut-être encore meilleure. Il n’y aura plus d’Eden mais il y aura des super joueurs. Et même s’il y a des moments compliqués, parce que c’est possible qu’on n’y arrive pas tout de suite, sur les 2-3 prochaines années, de continuer à croire en cette équipe. On a un super pays de football, on grandit tout doucement, on sera sans doute jamais le Brésil ou la France, mais on a du talent."

Un talent qui devra s'exprimer dès le 24 mars prochain, date déjà butoir pour Domenico Tedesco à la tête des Diables. Les Belges se déplaceront en effet en Suède pour le tout premier match qualificatif pour l'Euro 2024.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Eden Hazard ce lundi. De nombreux passages seront diffusés dans la Tribune de Benjamin Deceuninck.