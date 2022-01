Exclu Tipik : Messieurs Pipi, la nouvelle série avec Pablo Andres et GuiHome

C’est l’histoire de deux loosers qui gèrent les WC publics dans la gare d’une grande ville.

Tous les deux aspirent à de grandes choses, mais pour le moment ils aspirent tout court. Dans ce va-et-vient de passants pressés par le temps et par leur vessie, les deux collègues et amis tentent de toucher du bout des doigts leurs aspirations les plus profondes.