Exclu pour un millième de seconde en finale du 110m haies, Devon Allen s’apprête à découvrir… la NFL

Il n’en sera finalement rien. C’est loin de la piste que l’athlète de 27 ans a dû observer son compatriote Grant Holloway conserver l’or mondial avec un chrono de 13.03.

Désormais, l’avenir de Devon Allen se dessine en dehors des pistes d’athlétisme. En avril dernier, le hurdler avait annoncé revenir à son amour de jeunesse, le foot américain, à l’issue de ces mondiaux. Dès la saison prochaine, Allen évoluera avec les Philadelphia Eagles en NFL.

Un choix qui peut paraître étonnant a priori, moins quand on connaît le parcours de cet athlète. Avant de passer à l’athlétisme et au 110m haies, Allen évoluait comme receveur au sein de l’équipe de football américain de l’Université de l’Oregon. C’est d’abord une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche qui l’éloigne des terrains en 2015 et un an plus tard, alors qu’il retrouve son niveau qui faisait de lui une future star, Allen se rompt le ligament du genou droit. C’est à ce moment-là qu’il décide de raccrocher le casque pour se concentrer sur les haies. Un pari plutôt réussi pour le triple champion des Etats-Unis et vainqueur de la Ligue de Diamant 2021, qui sera aussi passé tout proche d’un titre mondial chez lui à Eugene.