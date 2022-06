EXCLU : Le Grand Cactus sera à Forest National le 6 mai 2023 !

Après 7 saisons plus délirantes les unes que les autres, l’équipe du Grand Cactus s’exporte sur la scène mythique de Forest National, pour un spectacle INÉDIT avec toute l’équipe et plus encore !

Ce jeudi dans la dernière de la saison du Grand Cactus, Jérôme de Warzée et Adrien Devyver ont annoncé le retour de l’émission le 1er septembre pour une 8e saison, remplie de nouveautés. Des nouveautés qui seront dévoilées fin de l’été, à l’approche de la rentrée.

Mais ce n’est pas la seule grande nouvelle que les deux animateurs ont faite ce jeudi. Jérôme et Adrien ont en effet donné rendez-vous au public, le 6 mai 2023, à 20h, sur la scène de Forest National, pour un spectacle inédit avec toute l’équipe et des invités surprises, qui rendront ce spectacle encore un peu plus unique !

"Nous savons que vous êtes très nombreux à vouloir assister à l’émission, ici en studio, et nous faisons à chaque fois beaucoup de déçus" a déclaré le rédacteur en chef, Jérôme de Warzée. Avec ce spectacle, la joyeuse bande déjantée du Grand Cactus compte bien offrir un show exceptionnel, au plus grand nombre.

La billetterie est dès à présent ouverte. N’hésitez pas à réserver vos places via le site officiel de ticketmaster