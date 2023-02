Exclu de la Ligue des champions, Tuchel parti : l’aventure d’Aubameyang à Chelsea tourne au cauchemar

Depuis la fin du Mondial, la situation d’Aubameyang s’est aggravée au point de devenir plus que sérieuse. En sept matches, il n’a plus jamais été titulaire et n’a disputé que 124 minutes sur le terrain. Le mercato très offensif des Blues n’a rien arrangé, que du contraire.

Ce vendredi, le club londonien a annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la suite de la Ligue des champions. Pour faire de la place aux nouvelles recrues, Graham Potter a tout simplement décidé d’écarter son attaquant de la liste, le privant donc de ses retrouvailles avec Dortmund en huitièmes de finale de la compétition. Le pire, c’est que cela ne s’est pas arrêté là.

Face à Fulham ce vendredi, le Gabonais n’était même pas dans le groupe à Stamford Bridge alors que Joao Felix était toujours suspendu. C’est donc Kai Havertz, pourtant pas un attaquant de pointe de formation, qui a joué à cette place alors que le jeune David Datro Fofana, également absent de la Ligue pour la C1 est monté au jeu. Après la rencontre, Potter a évidemment évoqué ces décisions concernant son attaquant : "Il n’a rien fait de mal, c’est juste malheureux pour lui qu’on ait dû faire ce choix. Il va se battre pour sa place jusqu’à la fin de saison."

Si cette déclaration laisse la porte ouverte à un retour au premier plan du Gabonais, il faut tout de même reconnaître que sa situation est très inquiétante. Mis au placard alors que tous ses concurrents directs ne sont pas disponibles, Aubameyang pourrait bien trouver le temps très long jusqu’à la fin de la saison. Avec un tel effectif, Potter doit prendre des décisions difficiles et devra gérer un groupe de joueurs ambitieux mais ne pourra pas tous les contenter. Éviter les frustrations ne sera pas une mince affaire, le cas d’Aubameyang étant une nouvelle épine dans le pied du coach anglais.