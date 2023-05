[EXCLU] Comment ChatGPT aide la line up de Dour ?

Capable de réaliser des comparatifs de festivals, pour en dresser des bilans méta, ChatGPT se montre assez puissant dans ses analyses, y compris pour des événements indé. Lui demander s’il conseille le BRDCST festival de Bruxelles pour un public fan du Le Guess Who? d’Utrecht se solde par une réponse pondérée et bien argumentée. Evoquant notamment une " musique du monde entier repoussant les frontières de plusieurs genres ", l’agent conversationnel compile et liste en outre les avis positifs et négatifs de la presse spécialisée et généraliste. Le tout, en évitant de trop s’impliquer. ChatGPT a-t-il conseillé à Dour de programmer plus de rock en 2023 ?