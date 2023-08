Excitebike 64 s’ajoute au catalogue rétro du Nintendo Switch Online

L’offre premium du Nintendo Switch Online, le "Pack Additionnel", ajoute, à l’abonnement de base, l’accès aux DLC de jeux Nintendo très populaires (Mario Kart 8, Animal Crossing, Splatoon), ainsi que des jeux d’anciennes consoles : la Nintendo 64, la Game Boy Advance ou la Sega Mega Drive (en plus de la NES, SNES et Game Boy). Une proposition alléchante pour les fans de rétro gaming vu la popularité de ces machines et du nombre de grands classiques qu’elles ont accueillis. On peut notamment jouer à The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Majora’s Mask, Super Mario 64 ou depuis peu à Pokémon Stadium 2.

Forcément, pour continuer de séduire les joueurs avec ce Pack, Nintendo y ajoute ses classiques au compte-goutte. Ce 31 août, un jeu d’une licence mythique de l’éditeur japonais fera son apparition, Excitebike 64.