Excédés par le but de Zinckernagel, les supporters d’Anderlecht provoquent l’interruption puis la fin du choc contre le Standard

Le match entre le Standard et Anderlecht a été interrompu, juste avant l’heure de jeu. Le 3-1, signé Philip Zinckernagel, a été l’événement de trop pour les supporters d’Anderlecht présents à Sclessin.



Ils ont expédié des fumigènes en direction de la pelouse. Bram Vandriessche n’a eu d’autre choix que de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires.



Les dix minutes de break n’ont pas calmé l’aigreur des fans bruxellois. Après quelques minutes de jeu, de nouveaux projectiles ont été lancés vers le terrain. L’arbitre a – comme le règlement le prévoit – mis un terme à la partie. Un score de forfait devrait être infligé au Sporting.



Moqueurs, les supporters du Standard ont charrié Felice Mazzu et les fans adverses au son des "allez Mazzu chante avec nous" ou les "allez les Mauves".



Les joueurs du Sporting, têtes bases et mines déconfites, sont restés sur la pelouse plusieurs minutes. Comme sonnés par la situation.



En avril 2019, ce choc entre le Standard et Anderlecht avait connu le même sort ... pour les mêmes raisons.